Charles-Emmanuel BALLANGER

Après 25 années passées à différents postes dans le domaine de la formation professionnelle (formateur, directeur, responsable National), je suis passé de l'autre côté de la barrière en créant une société proposant des solutions audio et vidéo pour les entreprises, tout en conservant ce qui m'a toujours animé (conseil et accompagnement dans de la stratégie d'entreprise, du management de projets,de la cohésion d'équipe ).

Après 7 années consacrées au développement de ma société, j'ai souhaité revenir à mes premières amours; l'éducation et la formation et me recentrer sur mes valeurs; solidarité, partage, aide au développement.

C'est donc tout naturellement que j'ai choisi de me repositionner dans le domaine associatif et des ONG et que j'assure aujourd'hui la direction France - Europe de l'ONG "Aide & Action" dont la mission est de promouvoir et développer l'éducation dans le monde pour tous ceux (y compris en France) qui n'y ont pas accès.





Mes compétences :

Pédagogie

Management de projet

Ressources Hummaines

Communication externe

Communication