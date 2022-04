Charles-Eric ALANDE

Aujourd'hui responsable régional TC4, je te travaille pour le 6eme manufacturier au monde : le sud coréen Hankook. Commercial sur un secteur comprenant 7 départements, j'anime au quotidien les ventes en les opérations Sell In et Sell Out régulières. Fort de mon expérience chez Norauto, je connais la gamme Hankook mais aussi celle des concurrents afin d'apporter une connaissance produit conforme à ce qu'attendent mes clients. J'attache particulièrement de l'importance à la satisfaction de mes clients en leur trouvant un maximum de solutions liées à leur activité.



Mes compétences :

Management

Merchandising

Formation

Commerce