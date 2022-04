Charles-Eric LEPEZ

Près de 7 ans au département internet de Médiamétrie à mesurer le trafic des sites et l'attractivité des contenus des plus grands groupes medias comme des plus petits challengers, je prospecte désormais les agences et les annonceurs pour développer audience et visibilité à travers les solutions de ciblage publicitaire Sirdata pour les campagnes display: pre-targeting, look alike, act alike, re-targeting.



Mes compétences :

Satisfaction client

Web analytics

Mesure d'audience

Prospection commerciale

Gestion du stress

Management d'équipe

Mesure d'audience user centric

Grand Comptes

Web marketing

Vente

Web

Direction commerciale