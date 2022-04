Charles-Eric PÉARD - CEPSOUND

CepSound |design| est la signature musicale du compositeur sonore Charles-Eric Péard dédiée à l’univers de la communication et de la musique à l’image.



Après l’obtention d’un Mastère en Communication Culturelle à l’E.A.C. (Paris), Charles-Eric Péard travaille une dizaine d’années dans l’événementiel et la communication (RadioFG, Centre des Monuments Nationaux, Global Music Development, Cie Incidents Mémorables, Bureau de la Mode et du Design de la Ville de Paris, Conseil Général de Saine-Saint-Denis, Agence Troisième Dimension, L’Entrepôt, ILC – Imprimerie de Luxe Commerciale).



Ainsi, au sein de sa carrière artistique, c’est tout naturellement qu’il consacre une branche de son activité à l’univers du design sonore et aux possibilités qu’il offre, en se spécialisant dans la musique à l’image et la musique sur-mesure (films publicitaires, films institutionnels, documentaires, etc.).



Mes compétences :

Compositeur

Design sonore

Habillage sonore

Musique à l'image