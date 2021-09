Manuel M. MERCIER

Réalisateur Multi-Primé dans le monde, j'accompagne les projets de mes clients par des solutions sur-mesure, les plus innovantes possibles : Expérience immersive, docu-fiction, pub, jeu vidéo VR, 3D Relief... en gardant en tête que c'est l'Emotion qui véhicule le mieux le message du client auprès de sa cible. /// 15 years of disruption rewarded with an UNESCO Innovation International Award & 3 "Best of Fest" (San Francisco, Amsterdam, Augsburg).



TV



IN THE MIRROR - WINNER! 3 «BEST FILM OF THE FEST» Awards (San Francisco, Amsterdam, Augsburg) + Label UNESCO

> Moyen métrage cinéma tourné à New York en Anglais : Un fils retrouve son père qui a changé de genre...

30 Sélections (USA, Asie, Europe...), 30 nominations, en VOD sur l'Asie et l'Amérique du Nord...



OLIVIA

> Documentaire sur la 1ère femme franc-maçonne au G.O.D.F. de lhistoire : architecte, père et transsexuelle.



NEW FUCK NEW YORK

> Rockumentaire sur lartiste total Gio Black Peter (performer, acteur, peintre...) piégé par le personnage qu'il a créé.



PHILIPPE CROIZON - FALLEN FROM THE SKY

> Documentaire sur le nageur de lextrême amputé des 4 membres qui a traversé la Manche.



APSARA TV (CHAÎNE CAMBODGIENNE)

> A la recherche de Miss Cambodge 2010 Reality Show

18 épisodes & finale (auteur et réal.) - meilleure audience 2010

> Kings of Kun Khmer 52 mensuelles Boxe

> 1,2,3 Bien Etre - Télé-achat

> et divers reportages sur Sa Majesté Sihamoni du Cambodge...



CLIPS, PUBS & VR 360°



. VIRUS WARS I & II w/ PUBLICIS - Prix International Innovation 2015 UNESCO + Nomination Courant3D Angoulême

> Courts de science fiction en 3D Relief pour le Laser Quest et le VR GAME de prévention w/ Jean-Claude Dreyfus



TÉLÉPLANÈTE I SPOTS 3D DE PARRAINAGE (TF1, LCI, M6...)



YISS FEAT. MIMI I SO DELICIOUS

> Clip w/ Jean-Claude Dreyfus, (Loukoum Records/ LFO Radio)

(Sélection festival international Protoclip 2010).



YISS I JARRÊTE

> Clip w/ François Sagat (Loukoum Records/ LFO Radio)

(Libération, sélectionné au FFGLP 08