Charles-Eric PETIT

Diplômé d’Ecole de journalisme et communication, j'ai collaboré à différents supports de presse d’informations tels la Tribune de Genève, Le Progrès de Lyon ou encore le Figaro Rhône-Alpes avant de se consacrer à l’exercice de ma profession dans la presse dite professionnelle. Citons ici une collaboration de plusieurs années pour le trimestriel Fonction Crédit Magazine édité par l’AFDCC, dédié aux Credit Managers et directeurs financiers français.



Je suis le fondateur de la lettre d’information Circumeo en 2004 et ai participé activement, sur les plateaux mais aussi en coulisse, à la réalisation des thématiques présentées sur les manifestations de la profession du diagnostic technique immobilier (Salon National du Diagnostic 2007-2008-2009-2010, congrès de la FIDI en 2007).

Circumeo et sa version 2.O avaient pour ambition de relayer sur Internet toutes les informations immobilières à destination des professionnels : diagnostics, règlementations, économie, formation, emploi, indiscrétions, etc. Tous les sujets pouvant intéresser les professionnels de la chaîne de l’immobilier y trouvaient un lieu de diffusion, mais aussi d’expression.



CIRCUMFLEX.info est une suite « logique » à cette aventure et s’ouvre, non plus au seul monde des professionnels de l’immobilier dans un seul cercle B to B, mais bien à l’ensemble des professionnels,fédérations, institutionnels et associations désireux de communiquer en direction du plus grand nombre, particuliers, consommateurs, professionnels et pouvoirs publics.



Un site :Array

chep@circumflex.info



Mes compétences :

Publicité

Conseil

Communication

Marketing

Web

Internet

Management

Magazines