Charles-Eric PETIT

Diplômé d’Ecole de journalisme et communication (ISCOM LYON), j'ai collaboré à différents supports de presse d’informations tels la Tribune de Genève, Le Progrès de Lyon ou encore le Figaro Rhône-Alpes avant de me consacrer à l’exercice de ma profession dans la presse dite professionnelle. Citons ici une collaboration de plusieurs années pour le trimestriel Fonction Crédit Magazine édité par l’AFDCC, dédié aux Credit Managers et directeurs financiers français.



Je suis le co-fondateur du media d’information Circumeo en 2004 et ai participé activement, sur les plateaux mais aussi en coulisse, à la réalisation des thématiques présentées sur les manifestations de la profession du diagnostic technique immobilier (Salon National du Diagnostic 2007-2008-2009-2010, congrès de la FIDI en 2007).



Je suis le fondateur du Marque Media Circumflex.info, créé en 2014 et en assure le business development ainsi que le développement des services Formation aux réseaux sociaux et social selling en entreprise et CME (Community Management Externalisé).