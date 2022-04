Titulaire d’un diplôme d’état relatif aux fonctions d’animateur, d’un master en Sciences de l’éducation (option : approches européenne et internationale de l’organisation et de l’évaluation en éducation et formation), Dominique REMAUD a été agent de développement territorial puis responsable de formation professionnelle de cadres en animation sociale et éducative dans une fédération d’éducation populaire.

Il est spécialisé depuis 12 ans comme expert en évaluation de politique enfance /jeunesse, plus particulièrement dans la conception de référentiels, dans la réalisation de diagnostic et dans l’accompagnement à l’élaboration de Projets (Projets Educatifs locaux en particulier) en partenariat régulier avec d’autres consultants ou des membres de la communauté scientifique et universitaire

Il a développé des compétences en ingénierie de systèmes de formation, en formation de formateurs (en particulier dans les pays du Maghreb dans le domaine de la justice). Spécialiste des processus de relation interpersonnels (PNL) et formateur de formateurs, il intervient comme expert auprès de la commission Européenne, du comité International de la Croix Rouge.

Membre de plusieurs associations locales ou nationales, il agit dans la recherche en évaluation, en éducation ou dans le domaine de la lutte contre les discriminations.





