Charles ERNOULD

Depuis l'obtention de mon diplôme en juin 2008, j'ai construit mon parcours professionnel à travers la communication événementielle en premier temps, occupant les responsabilités de concepteur / chef de projet / dessinateur. Par la suite j'ai poursuivi dans le même domaine en tant qu'indépendant ou j'ai pu notamment élargir mes compétences dans l'élaboration de mobiliers destinés à l'industrialisation.

J'ai également occupé un poste de dessinateur au sein du bureau d'étude d'une grande société française.

Je travaille actuellement dans le domaine de la restauration professionnelle en tant que dessinateur projeteur au sein du bureau d'étude d'une entreprise spécialisée. Ma mission s'étend de l'élaboration des plans d'étude jusqu'aux suivis de chantier et de fabrication des environnements inoxs sur mesure.

Cette dernière expérience professionnelle, s'ajoutant à mes capacités en conception, me permet d'allier créativité et technicité.



Mes compétences :

AutoCAD

3D

Adobe Photoshop

Architecture d'intérieur

Adobe Illustrator

Design

Graphisme