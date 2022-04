Charles FELLA

Actuellement en première année de Techniques de Commercialisation, je suis à la recherche d'un job d'été durant le mois de Juillet et Aout 2016. Titulaire du BNSSA je recherche un job en tant que maître nageur sauveteur.

Ayant déjà des expériences dans ce domaine, j'ai pu acquérir certaines compétences et qualités, notamment le sérieux,, la rigueur et le sens des responsabilités.

Je reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires concernant mon profil.



Mes compétences :

Supports de communication

Prospection commerciale

Négociation commerciale

Analyse de données

Gestion de projet

Réalisation audiovisuelle

Persuasion

Créativité

Relationnel

Persévérance

Résistance stress

Responsable