Charles FHAL

Ergonome de formation, ayant des connaissances en technologie du web, je prépare actuellement un Master 2 Pro en Ingénierie pédagogique.



Je travaille actuellement dans le cadre de mon stage de fin d’étude sur l’analyse conjointe des aspects ergonomiques et des facteurs favorisant l’apprentissage collaboratif et la motivation dans un dispositif de formation de type MOOC.

Ce stage est réalisé dans le cadre d’un laboratoire de recherche de l’université de Lille 1 et je travaille principalement à partir de données issues des traces d’apprentissage d’une cohorte de 10000 personnes ayant participé à un MOOC.



Je m’intéresse donc à la conception et à l’évaluation des dispositifs de formation à distance notamment aux aspects du dispositif favorisant l’engagement des participants.



J’habite depuis 20 ans au Japon et envisage de rentrer en France voire d’émigrer au Canada si une opportunité de développer mes compétences se présentait. Le télétravail à partir du japon est aussi envisageable.





Mes compétences :

Conception

Ergonome

Ergonomie

Intranet

Webmaster

Pédagogie

Conseil