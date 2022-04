Charles FONTAINE

Passionné de cyclisme et de technologie, j'ai mené pendant un peu plus de 5 ans une vie professionnelle à Décathlon en tant que Vendeur Cycle, puis Technicien SAV à l'atelier de Decathlon Bron Saint Exupery. J'ai eu l'opportunité d'exercer quotidiennement dans un métier passion, ainsi que de développer mon relationnel vis à vis des clients et de mes collaborateurs.



Aujourd'hui je me suis lancé un nouveau challenge en tant qu’auto-entrepreneur avec pour objectif à terme, de créer mon entreprise et de proposer des prestations de réparations de cycles à domicile ainsi que du montage de roues sur mesure.

Ce projet à pu voir le jour grâce à Cycle Service que j'ai intégré en tant qu'associé.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Mécanique Cycles non motorisés et motorisés

SEO

Génie mécanique

Entreprenariat

Wordpress