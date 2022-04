Bonjour à tous,



A la recherche de nouvelles opportunités professionnelles, notamment à l'étranger dans le cadre d'un VIE en Finance-Audit.



Diplômes :

¤ 2017 - Master CCA (Comptabilité Conseil Audit) à la PSB - Paris School of Business.

+ Validation des UE 4 et 5 du DSCG.

¤ 2015 - Bachelor en 4 ans au sein du programme BBA EDHEC à Nice (Spécialisation en Audit & Direction Financière).



Expériences professionnelles :

¤ Master 2 en alternance chez Veolia en Contrôle de la performance financière.

¤ Diverses expériences en Contrôle de gestion, Audit et Comptabilité.



Qualités premières :

¤ Réactivité

¤ Autonomie

¤ Rigueur



Disponible pour tout échange, n'hésitez pas à me contacter.



Charles Fournier-bidoz

Tel: +33 6 38 64 89 38

email: charles.fournier-bidoz@orange.fr

skype: fournier.bidoz.charles



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Microsoft Excel

Analyse financière

Audit financier

Management

Comptabilité

Analyse de données

Microsoft Office

Logiciel SAP

Logiciel Business Objects

Teamwork