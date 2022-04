Charles-François MAIRE

Je suis depuis 2002 Expert-Conseil en profession libérale, en relation avec divers groupes, entreprises et Usines de production des secteurs pharmaceutiques, aéronautiques, automobiles, électroniques, injection plastique, alimentaires, astronomie, métrologie, méthodes et qualité, dans le cadre de missions de Projets

de conception ou suivi travaux en traitements thermiques, climatisation industrielle, analyse et optimisation technologique et financière, opérationnelle ou énergétique, économies d'énergies, réalisant projets, diagnostics ou "retrofits techniques", qui sont inhérents à l'optimisation de la qualité des produits manufacturés dans ces usines, ce, en phase création, construction ou en phase opérationnelle.



Je souhaite développer par le biais de cette fenêtre des partenariats à distance dans mon secteur, missions variées et contrôles techniques de tous types, pouvant être suivis ou réalisés au moyen de réseaux pluri-disciplinaires et de suivis périodiques par vidéoconférences, évitant ainsi à de nombreuses entreprises les schémas traditionnels d'expatriation de personnels, de charges de B.E. sur place, avec traductions techniques trop aléatoires, intermédiaires parfois moins qualifiés, dans le pays d'origine ou dans celui d'accueil.



Savoir et pouvoir garantir dans des "enceintes" petites ou grandes, des conditions d'ambiance contrôlée, comme température, hygrométrie, herméticité des constructions, pressions ambiantes, relatives ou absolues, contrôles de taux de concentrations admissibles, qualité micrométrique de l'air par filtration, avec des degrés de précision chaque jour plus serrés, est toujours le plus défiant et motivant de mon actuelle profession, parmi les plus passionnantes, en constante évolution et transformation.



Cette activité me convie à me déplacer pratiquement partout dans le Mexique, et stimule constamment à décupler chaque fois des capacités d'adaptation naturelle en milieu technique, inhérentes aux missions de support et de conseil technique en entreprise, parfois comme vulgarisateur ou formateur, puisque l'offre et la demande supposent d'être opérationnel et efficace, le pus rapidement possible.



Mes compétences :

Adaptibilité

Analyse stratégique

Management de projet

Management d'équipe

Optimisation des coûts

Intégration continue