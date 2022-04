Charles FREIDEL

Avocat au Barreau de Lyon, au sein de la SCM VAUBECOUR AVOCATS, en association avec Maître Sébastien GIROUD (droit fiscal et droit des sociétés) et Maître Hermeline VILLERABEL (contentieux civil et prudhomal).



Ses principaux domaines d’intervention :



- Droit immobilier (copropriété, contentieux locatif),

- Contentieux de la défiscalisation immobilière,

- Droit de la distribution (rédaction de contrats, contentieux lié à la rupture d’une relation commerciale établie),

- Défense de la caution et droit du crédit.



Sa formation et ses expériences lui permettent d’intervenir en anglais, notamment pour la rédaction d’actes et de contrats, et dans les problématiques de droit international privé.



Titulaire d’un DEA de contentieux commercial et communautaire (Université Paris X Nanterre), il a accompli sa maîtrise à l’Université de Colombie Britannique (Vancouver).



Il est par ailleurs chargé d’enseignement depuis 7 ans à l’Université Lyon 2.



Mes compétences :

Droit immobilier

Droit commercial

Droit des contrats

Droit des affaires