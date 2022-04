Charles GIL

Bonjour,



Je dispose d'une certaine expérience professionnelle au sein de services éditoriaux de grandes maisons - Flammarion, Denoël, Albin Michel, Fayard -(suivi de production d'un ouvrage du manuscrit au BAT, préparation de copie, rewriting et corrections d'épreuves) ainsi qu'en service de fabrication (demande, contrôle et établissement de CEP, relations avec compositeurs, photograveurs et imprimeurs).

Je suis détenteur d'un Master d' Edition qui, en plus de m'avoir apporté une certaine culture générale, me permet d'appréhender avec clarté l'action des divers intervenants de la chaîne du Livre.

Merci d'avoir pris quelques instants pour consulter mon profil ; n'hésitez pas à me contacter...



Mes compétences :

Bande Dessinée

Édition

Éditorial

Littérature

Métiers du livre

poésie

Poésie Littérature

Rewriting