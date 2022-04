Charles GIRARDOT

J'ai plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des Méthodes/Industrialisation.L'expertise que j'ai acquise me permet de proposer et mettre en œuvre des solutions adaptées aussi bien pour l'industrialisation de nouveaux produits que pour la mise en place ou l'optimisation de process.

Je souhaite aujourd'hui apporter mes compétences pour répondre aux besoins d'industries du domaine de la mécanique.

Mon intervention peut être ponctuelle (mission) ou à plus long terme.



Je mets à votre disposition les compétences suivantes :



- Piloter des dossiers d'investissements industriels de production:



Management de l'ensemble des étapes du projet de la définition à la production stabilisée.

Équipements standards ou spéciaux dans le domaine de l'usinage,du travail des métaux et du montage.

Projets entre 100 et 1500 k€



- Industrialiser les nouveaux produits:



Prise en compte de la fonction industrialisation au sein de l'équipe projet.

Industrialisation dans différents domaines:

Automobile : démarreurs (support),Boite de vitesses (arbre de sortie,pignons).

Biens d'équipements: Compresseurs (scrolls).



-Améliorer les process (Amélioration continue):



Pilotage d'actions pour la résolutions de problèmes Qualité ou l'amélioration de la productivité. Ex: Réduction du temps de cycle de 21 sec à 18 sec sur une ligne de production de crémaillères de direction. Réduction du temps de changement de séries de 4 h à 1h sur une cellule d'usinage de scrolls



-Travailler avec des fournisseurs et des sites à l'international:



Dans le cadre de transferts d'équipements ou de dans le cadre de l'industrialisation de nouveaux produits.

Ex: transfert de MOCN entre US et la France,Adaptation de process français au produits US ou chinois.

Pour l'achat de nouveaux équipements.

Ex: Achats de machines en Allemagne,Italie,Suisse.







Vous pouvez me contacter au 07 78 11 21 78

c.girardot@numericable.com



Mes compétences :

AutoCAD

SolidWorks

AMDEC/PFMEA

SMED

Études statistiques (capabilités des process).

Programmation des MOCN (ISO)