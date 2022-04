Charles GIRY LATERRIERE

Bonjour,

diplômé de l'université d'Oxford Brookes et de l'école Supinfo, j'ai eu l'occasion d'avoir une formation très complète liant l'ingénierie logicielle à l'informatique théorique, ainsi qu'une formation en architecture système et architecture réseau.



J'ai étudié pendant 4 ans l'informatique dans l'école Supinfo, avant d'être accepté à l'aide d'un partenariat entre Supinfo et Oxford Brookes University dans cette dernière.

L'école Supinfo a pour objectif de former des ingénieurs pour le monde professionnel, en nous formant à des technologies et des méthodologies à la pointe de l'innovation, et poussant ses étudiants à apprendre en entreprise en faisant au moins un stage par an. Elle enseigne aussi à ses étudiants des méthodes de management et des bases de comptabilité et valorise beaucoup l'esprit entreprenarial.

L'université d'Oxford Brookes est une académie beaucoup plus axée sur la recherche, qui valorise beaucoup plus l'autonomie de ses étudiants en leur laissant la possibilité de travailler sur le sujet de leur choix.



Dans le cadre de mes études à l'école Supinfo, j'ai aussi eu la chance de passer une certification d'enseignant (Supinfo Certified Teacher) et une certification technique me permettant de donner des cours d'introduction à l'Intelligence Artificielle à des étudiants de 3eme année pendant mes études.

Cela m'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur le transfert de compétences et d'informations, ce qui m'a beaucoup aidé pendant le reste de mes études.



L'école Supinfo laisse aussi la spécialisation de ses étudiants dans leur propre main. Elle pousse les étudiants à se spécialiser à travers de laboratoires d'étudiants en supportant ceux ci. J'ai donc créé le Laboratoire robotique de Supinfo Toulouse grâce au réseau de laboratoires de robotique Supinfo ainsi qu'à l'administration, qui nous a offert du matériel sur lequel nous former.

J'ai été le Campus Lab Manager du laboratoire pendant deux ans, durant lesquels j'ai beaucoup appris, autant sur la technologie que sur le management de projet et sur la gestion d'équipe. Des ressources produites dans notre laboratoire furent utilisées dans les cours officiels de Supinfo sur la totalité des campus.



Enfin, grâce à une politique très axée stage et vie professionnelle, j'ai eu l'occasion d'avoir presque un an d'expérience professionnelle cumulée, dans plusieurs boites ou j'ai été confronté à un réel besoin et où j'ai créé, seul ou en équipe, des solutions adaptées au besoin métier.



Mes compétences :

VBA

C

PHP

UML

C++

Java

C#

Algorithmique

SEO

CamL

Node.JS

Python

Méthode agile

LISP

Mathématiques

CSS 3

HTML 5

Microsoft .NET

JavaScript

Haskell

Linux

Rédaction scientifique

Modélisation de processus

Rédaction technique

Cisco Certified Network Associate

Management

Virtualisation

VMware