Charles GONZAL

De formation Grande Ecole de Commerce, je négocie depuis plus de 15 ans auprès de Grands Comptes (industriels et services) et encadre des équipes commerciales.

Compétiteur dans l'âme et disposant de très grandes capacités d’adaptation, je valorise un cursus multisectoriel (Grande distribution, IT, Services et Industrie).

Ceci me permet d'apporter une expérience et une méthode de travail éprouvées face à de nouveaux enjeux.

Curieux de nature, j ai une appétence particulière pour les secteurs et produits techniques.

Mobile à l'international et maîtrisant plusieurs langues, je suis séduis par les défis internationaux.



Mes compétences :

Réactif

Polyvalent

Très bon relationnel

Orienté résultats

Gestion de projet (inter et exter entreprise)

Fluent in English

Négociateurs grands comptes (France et internation

tres grande capacite d adaptation