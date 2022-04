Charles GOURGEON

Directeur de centres d'hébergement depuis 15 ans après un début de carrière passé dans la Marine Nationale, titulaire d'un DUHEPS, CAFERUIS et d'un MASTER 2 SIFA, je dirige actuellement 2 CADA implantés respectivement à Alençon et au Mans. Au cours de ces années de direction, j'ai engagé et piloté plusieurs projets dont une démarche qualité, la refonte du projet d'établissement, et la mutualisation des Centres d'Alençon et du Mans d'une capacité totale de 172 usagers. J'encadre actuellement deux équipes pluridisciplaires de 6 et 9 salariés avec la collaboration d'un Chef de Service.

Mes activités annexes : accompagnement de mémoires CAFERUIS et de VAE CAFERUIS et autres diplômes du secteur social. Participation à des jurys de soutenance de mémoire et VAE CAFERUIS (activités que j'apprécie tout particulièrement)

Positionné pour une formation DEIS, j'envisage d'orienter mon activité vers l'ingénierie et la conduite de projets.



Mes compétences :

Accompagnement individuel VAE

Direction de Centre d'hébergement