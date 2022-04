Charles GUERITTE

De formation management d'unité de Production et riche de 12 années dans l'industrie automobiles j'occupe actuellement un poste de Manager de Production et Logistique.



Dynamique et entreprenant j'ai le gout du challenge.

Ma capacité d'adaptation ainsi que ma réactivité sont les atouts qui caractérisent mon profil.



Mes compétences :

Organisation

Réactivité

Rigueur

Amélioration continue

Management