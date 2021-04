Aimeric MATHEY

Titulaire d’un double diplôme (Master « Production Engineering and Management » de l’université KTH (Stockholm) et major de l’école Arts et Métiers ParisTech), je suis aujourd’hui responsable de production à l’usine LU à Cestas (500 personnes, Gironde).



Proche du terrain et des hommes, rigoureux et volontaire, je prends beaucoup de plaisir dans ce métier opérationnel. Je profite également de l’opportunité offerte via des projets qui me sont confiés sur l’amélioration de processus transverses usine pour mettre à profit la philosophie Lean à laquelle j’adhère fortement.





Mes compétences :

Entrepreneur

Management d'équipe

Lean Manufacturing

Management opérationnel

Leadership

Organisation du travail

Développement des compétences

Conduite du changement

Maintenance Autonome