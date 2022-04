Fort d'une expérience de dix années dans le secteur de l’ingénierie et de l'industrie chez PARLYM, je suis aujourd'hui en charge du developpement commercial du service Ingenierie & Inspection.



J’apporte une attention toute particulière à la communication, mon sens du contact, ma capacité de travail et ma réactivité dans mon parcours professionnel m’ont permis d’acquérir des connaissances transversales adaptables dans de nombreux cas de figure.



Consciencieux, positif, je sais faire preuve d’esprit et d’organisation. Je suis capable de faire abstraction dans l’intérêt d'un résultat final.



Charles Gury



Mes compétences :

Robot Autodesk Analysis

Devis - Administratif

Charpente métallique

Calcul de structure

Conseil

Ingénierie

Développement commercial

Management