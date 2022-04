Charles HALLARD

Après 6 ans de management commercial, j'ai fait le choix de m'investir en gestion patrimoine dans une banque de réseau.

Mon expérience de la relation client, la maîtrise de la technique commerciale et de la gestion patrimoine me permettent d'apporter une valeur ajoutée à chaque client rencontré (particulier ou professionnel), de tisser le lien de confiance nécessaire , de conclure des ventes performantes, de développer mon réseau et mon portefeuille.



Ecouter, proposer, vendre, assurer un suivi dans la durée, curiosité, pro activité, animer, fédérer, donner du sens, performance, conquête sont quelques mots importants pour moi.



Mes compétences :

Ecoute

Persévérant

Pédagogue

Enthousiaste

Gestion de la relation client

Gestion de patrimoine

Négociation commerciale

Management

Finance et fiscalité patrimoniale