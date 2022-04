Charles-Henri HALLARD

Après des années d'expérience en management des systèmes d'informations (Infrastructure, Sécurité, projets) j'ai décidé de mettre à profit toutes ces compétences en créant mon entreprise.



En capitalisant toutes ces technologies et nous appuyant dessus, nous avons su créé toute une gamme de capteurs intelligents et très basse consommation permettant de relever et d'analyser finement toutes les mesures afin de contrôler votre gestion environnementale.

L'analyse et l'audit de ces résultats permet le contrôle et l'optimisation de vos consommations. Nous mettons alors en place les processus pour réaliser des économies et ainsi réduire vos coûts énergétiques.



Nous gardons aussi cette compétence IT afin de vous proposer des services d'audit de vos infrastructures informatique et de les adapter si besoin.



Nous avons les compétences et maîtrisons toute la chaîne, de la conception des capteurs, leur installation, l'intégration dans vos systèmes d'information et jusqu’à l'analyse des résultats. Aucune autre prestation extérieure n'est nécessaire, cela se traduit par une réduction des coûts de mise en oeuvre et supprime les risque de problème liés aux projets multi-intervenants.



Mes compétences :

Firewall

HyperV

Infrastructure

Manager

Messagerie

Microsoft EXCHANGE

Microsoft Hyper V

Microsoft Hyper-V

Proxy

Responsable Sécurité

Sécurité

Trend

Trend micro

Linux

Gestion de projet

Microsoft

Hyper-V

Management

HTML 5 & CSS 3

AngularJS

IoT

Microsoft Azure

JavaScript

Bootstrap

Relevés de mesure

Economie d'énergie

Electronique embarquée

PHP 5

Ajax

Electronique

Eagle

Conception technique

Nginx

Développement durable

Conception Carte Electronique

Arduino

Réalisation Circuits Imprimés

ESP8266

Chauffage

Fils Pilote

Informatique

JQuery