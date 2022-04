Charles-Henri DE CHOISEUL PRASLIN

Après avoir été, entre autres activités, pendant 30 ans avocat, j'anime un réseau international de chercheurs, de praticiens - policiers, magistrats, membres d'ONG - et de journalistes, l'Observatoire Géopolitique des Criminalités - l'OGC - qui observent et étudient les criminalités internationalement structurés, aussi nombreuses que diverses, puissantes et opaques.



Il a pour ambition de proposer une vue d'ensemble, avec un regard indépendant, sur celles-ci.



Dans ce but, l'OGC organise notamment des colloques et journées d'études sur ce thème et publie une revue en ligne, Criminalités, en français, anglais et espagnol, dont l'URL estArray.



J'habite Paris et Saint-Nazaire et je continue à avoir une activité accessoire dans le domaine juridique, surtout le droit des associations et de la propriété intellectuelle, majs je ne plaide plus.



J'ai préparé Normale Lettres, je suis diplômé de Sciences Po et j'ai les diplômes pour être avocat - maîtrise en droit et CAPA -



Mes compétences :

Criminologie

Géopolitique

Microsoft Technologies

Nouvelles technologies

Propriété intellectuelle

Sciences sociales