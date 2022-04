Claire-Eva CASIRO COSICH

Accompagner des projets porteurs et enthousiasmants, permettre à mes clients de bénéficier d’une expertise continue dans le cadre de la réalisation de leurs ambitions, prémunir les chefs d’entreprise contre les innombrables écueils de l’entreprenariat, défendre, telle est mon ambition auprès des professionnels qui me font confiance.



Assister les familles, les individus, dans le cadre de leurs rapports toujours inquiets au droit et à la justice, les guider vers des issues négociées ou non selon leur intérêt, faire preuve de pédagogie afin de les rassurer, offrir des solutions à des situations émotionnellement bloquées, défendre, telle est ma vocation auprès des particuliers qui me sollicitent.



Arbitrer entre l’amiable et le contentieux, entre les différentes procédures envisageables, apporter une analyse inédite, jauger la pertinence de tel ou tel choix ayant des implications juridiques, telle est mon expertise d’avocat.



Mes compétences :

Assistance juridique aux TPE PME Starts-ups

Accompagnement de chef d'entreprises

Droit fiscal

Fiscalité

Droit civil

Droit de la famille

Droit du travail

Droit des sociétés

Droit social