Pierre GENTILHOMME

Agence de création et de production d'évènements.



EVENTIUM est une équipe de professionnels expérimentés issus des milieux événementiels, hôteliers, publicitaires, artistiques et sportifs.

Notre rencontre de compétences d’horizons variés nous permet d’appréhender toutes les facettes de la construction d’un événement, avec rigueur et créativité.

Nous nous positionnons en partenaire pragmatique pour contribuer au succès de votre projet.





DOMAINES DE COMPETENCE



Organisation de tous types d’évènements

Conférence, Convention, Séminaire, Lancement de produit, Team Building, Soirée d’entreprise,



Maîtrise des Techniques Evénementielles

Scénographie, Création graphique, studio vidéo intégré à l’agence, Animations, matériels techniques en interne (son, éclairage, vidéo).





NOTRE ENGAGEMENT



. Accompagner avec attention votre entreprise dans sa démarche sur la base d’un véritable partenariat

. Fédérer et mettre en œuvre les meilleurs professionnels.

. Réaliser une opération unique ou la production technique et artistique est au service du contenu.

. Contribuer au succès de vos manifestations en étant des partenaires innovants

. Proposer des tarifs compétitifs



