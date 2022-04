Charles-Henri DE LA GRANDIERE

Création en 2005 de la société Interior Immobilier spécialisée dans la location d'appartements meublées "clés en main" pour une clientèles d'entreprises : Loger des dirigeants, des collaborateurs en mission ou des expatriés.

Interior prend en charge le confort des collaborateurs et intervient en cas de problème dans l’appartement.

Propriétaires : Confiez-nous votre appartement meublé à Paris !



Tranquillité : Votre appartement meublé est loué et les soucis quotidiens d’entretien sont entièrement gérés par Interior.



Professionnalisme : Le taux d’occupation moyen de nos appartements meublés est de 90%.



Sécurité : Nos clients sont exclusivement des entreprises qui logent leurs cadres, cadres supérieurs, cadres dirigeants et expatriés. Votre loyer est garanti lorsque votre appartement meublé est loué.



