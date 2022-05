Valérie THIBAULT

Professionnelle du Marketing Clients, grâce à mon parcours est riche en expériences variées au service de grands groupes de presse, je dispose de solides compétences dans plusieurs pôles d’expertise :



MARKETING CLIENTS ONLINE & OFFLINE :

- Définition et mise en place des stratégies de conquête, de fidélisation et expérience clients

- Analyses et recommandations stratégiques marketing

- Mise en place de programmes CRM et enrichissement de base de données

- Suivi de call center, back office clients

- E-commerce, VAD, VPC



GESTION DE CENTRE DE PROFIT :

- Définition des stratégies de développement, définition et suivi des budgets financiers.

- Suivi des KPI, marges, amélioration de la rentabilité des produits.....



MANAGEMENT D’ÉQUIPE :

- Animation d’équipes de chefs de produits, de responsables titres et promotion, d'assistantes.

- Mise en place de programmes de formations individuelle et d’évolution professionnelle





Passion, rigueur, enthousiasme, positivisme sont les mots qui me caractérisent le mieux.



Mon management d’équipe de style participatif et basé sur la valeur de chaque individu me permet de fédérer mes équipes autour des objectifs à atteindre et à dépasser.



Je suis aujourd’hui à la recherche d’un nouveau challenge qui me permette de partager mon expertise et mon enthousiasme.



Mes compétences :

eCRM

Communication externe

Vente à distance

Animation des ventes

GESTION DE CENTRE DE PROFIT

Gestion de projet

E-commerce

Marketing stratégique

Relations clients

MARKETING DIGITAL

Marketing relationnel

Marketing opérationnel

Marketing direct