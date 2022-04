Charles-Henri DE MARIGNAN

J’évolue professionnellement dans le secteur immobilier depuis 1998.

- A la fois dans des postes « études » : études de faisabilité pour des promoteurs (Grecam), études de marché sur l’immobilier physique (bureau et logement en Europe) et financier (Foncières, SCPI, OPCI) à l’IEIF.

- Que dans des postes « opérationnels » : commercialisateur en agence immobilière et analyste investissement en charge de montage de dossiers d’investissement, en amont (due diligence) et en aval (Keops).



Mes compétences :

Immobilier

Immobilier résidentiel

Négociateur