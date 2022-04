Charles-Henri DE MARLIAVE

+ 17 ans d’expérience dans des grands groupes internationaux d’assurances (Assurance de Personne, Emprunteur, IARD)



-- > Direction des Opérations et pilotage des Services à la Clientèle Multi-Sites/Pays (centre d'appels, services souscription, tarification médicale, clients, sinistres, réclamations) et des moyens associés (qualité, IT, projets, contrôle, courriers...),



-- > Conduite de projets stratégiques et opérationels (internalisation, délocalisation/centralisation de l’ensemble des fonctions d’assurances, optimisation des processus métiers...),



-- > Implantation d'outils performants en vue d’optimiser la relation clientèle (ERP Assurances, call-center, CTI, systèmes d’information, GED, CRM, synergie inter-services, traitement des réclamations et alertes…)



Mes compétences :

Process improvement

Capacity planning

Management de la Performance

Externalisation

Organisation

Assurance

Management

Customer experience

Operations manager

Centres d'appels