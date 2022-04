Pollinisateur de Marketing et de Vente.

Comme l'abeille aide les plantes à produire du fruit, J’aide les entreprises à atteindre leurs objectifs commerciaux.



Dans ma boîte à outils, 3 casquettes :



1. Vous voulez apprendre à vendre : je suis votre formateur

2. Vous avez besoin d'avis, de conseils ou de renfort spécifique temporaire : je suis votre consultant

3. Vous avez besoin d'accompagnement pour vous ou un de vos collaborateur en recherche de performance : je suis votre coach.





J'interviens en français, en anglais et en néerlandais, en France, en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg.



Je suis beaucoup plus présent sur LinkedIn : http://be.linkedin.com/pub/charles-henri-gaukema/a/5b/249

Blog :

Mes compétences :

Agrofournitures

Vente

Coaching Commercial

Product manager

Formation vente

Freelance