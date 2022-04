Charles-Henri MEYER

Le poste que j'occupe actuellement au sein de DDS assistance se révèle, comme précisé plus bas, pluri-fonctionnel. Entre livraisons et retraits, installations et formations, adaptations et conseils, c'est en plus du savoir faire demandé, un savoir être qui doit s'appliqué.



Le relationnel, l'écoute, la prise de temps, et le réconfort représentent des points que je considère comme essentiels à chacune de mes interventions à domicile et ce sans distinction.

Face à des personnes aux pathologies extrêmement diverses et en vue du domaine dans lequel j'exerce, je me dois d'être irréprochable physiquement et moralement. En fonction du motif de l'intervention ainsi que de la fréquence de visite au domicile, je vais appliquer plus ou moins un rapport de type convivialité, professionnalisme ou discrétion.



Enfin, je ne perds pas de vue de me maintenir formé, informé et compétent.



Afin d'être formé à un nouveau poste au sein même de DDS assistance, je dispose d'autres missions, propres à notre coordinateur de terrain (retouche des tournées journalières, contrôle mensuel des véhicules, attribution quotidienne des véhicules, accès aux logiciels internes de fonctionnement, gestion de certains dysfonctionnements ponctuels, occasionnels et inévitables par la société, formation des nouveaux livreurs installateurs dans le cadre de l'oxygénothérapie, etc.).



Mes compétences :

Organisation professionnelle

Aisance relationelle

Management d'équipe

Coordination technique

Gestion de la production