Charles-Henri MONZA

Polyvalent disponible confirmé, je recherche un poste à la section de recherche de gendarmerie ou Interpol car trop d'affaire non classé, trop de disparition non élucider, donc je suis prêt à apporter mon professionnalisme, ma période militaire mon apporté l'expérience nécessaire pour occupé ce genre de poste,Doté d'un grand sens relationnel et d'une bonne condition physique, je saurai faire preuve de fermeté et de diplomatie lorsque la situation l'exigera.



Je suis très motivé par toutes les missions qui incombent à cette profession passionnante et je pense réunir les qualités nécessaires pour faire un bon professionnel.



Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire et un éventuel entretien à votre convenance.



Dans cette attente, je vous prie de recevoir, Madame, Monsieur, mes salutations les plus respectueuses.



Mes compétences :

Autonomie

Travail en équipe

compétences sont multiples, domaines sanitaire et