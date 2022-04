Jonathan ROBERT

Principales Activités:

- Intégration et déploiement de solutions de Multiplexage DWDM (MRV Communications)

- Intégration et déploiement de solutions Wi-Fi (Trapèze, Juniper, Ringmaster, Aruba, AirWave)

- Réponses techniques suite à appel d'offre.

- Formations clients MRV Communications.

- Formations clients Juniper Networks.

- Support sur l'ensemble des solutions vendues par l'entreprise (Juniper, Allot, MRV, Efficient IP...)



Expérience de 2 ans sur les plateformes optiques MRV (Optiswitch / LambdaDriver / FiberDriver)

Expérience de 2 ans sur les plateformes Wi-Fi Trapèze / Juniper / Aruba (MX / WLC, RMTS, Smartpass...)

Expérience de 2 ans sur les plateformes Netinary (LMB, SMB, HMB)

Expérience de 2 ans sur la gamme Juniper EX et MX (JunOS) / Sécurité SRX Series / SSG (ScreenOS).



Autodidacte sur les solutions de routage Cisco (CCNA / CCNP) : Certifié CCNA en 2011

Certification VTSP sur les solutions de virtualisation (VMWare Partner University)

Certification Optidriver sur les solutions de multiplexage DWDM MRV Communications



Mes compétences :

Wi-Fi

Cisco

Juniper

MRV

Optique

Architecture SI

Routage IP