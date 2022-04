Jonathan ROBERT

Diplômé Ingénieur de l'Ecole Centrale de Nantes, je travaille dans le domaine de l'informatique dans la régulation de trafic des grandes Villes. Je suis chef de projet des systèmes informatique vendu à la communauté Urbaine de Lyon.



Mes compétences :

Développement

Gestion de projet

IHM

Informatique

International

Mécanique

Programmation

Programmation c

Programmation C#

Programmation C++

RDM

Recherche

Robotique

Vision

WINCC

SQL

C

C++

Linux