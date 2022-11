Industriels, Exploitants, Bureaux d'études, Services maintenance, Service procédés,...



Avez-vous pensé à un « PLAN B » en cas d’indisponibilité de votre chaufferie ?

Quelles sont les conséquences financières en cas de rupture de production d'énergie thermique ?

Comment anticiper votre recherche de solution rapide et économique ?

Comment minimiser votre perte d'exploitation ?



VOTRE SOLUTION :



LTS est spécialiste européen de la location de chaudières industrielles.



 A votre disposition un parc de plus de 300 chaudières mobiles disponible partout en Europe.

 Vapeur, eau chaude, eau surchauffée…, et l’ensemble des équipements

 De 1MW (1,3t/h) à 11MW (16t/h) unitaire et jusqu’à 26Bar de pression de service.



Contactez-nous pour étudier ensemble votre projet !



 Arrêt pour maintenance

 Dans le cadre de la réglementation / visite décennale

 Panne de chaufferie (réactivité et retour à la normale)

 Appoint d’énergie en période hivernale

 Sécuriser votre chaufferie sans arrêt de production pendant une décennal.

 Réservation de puissance (alternative à l’investissement d’une chaudière secours)

 Location longue durée avec contrat de maintenance intégré.

 Autres domaines d’application…



LTS peut vous proposer une prestation clef en main en réalisant pour vous les opérations suivantes:



 Études d’implantation préalables à l’installation

 Études HAZOP

 Transport des équipements

 Déchargement à la grue

 Montage sur site

 Raccordement des équipements à votre installation

 Contrôles réglementaires selon AQUAP ES20

 Mise en service de l’installation

 Formation de votre personnel exploitant à la conduite de nos équipements

 Astreinte téléphonique 24/7

 Astreinte technique avec intervention sous 1h (24/7)

 Exploitation sur site

 Repli des équipements en fin de location



N’hésitez à prendre contact ensemble afin de diagnostiquer votre situation.



Cordialement,



Votre contact :



Claude GOUTEL

LTS France Mobile steam & warm water solutions

Mob. +33 (0)6 24 33 51 81

Email: c.goutel@lts-france.fr

Consulter notre nouveau site :Array





