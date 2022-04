Charles-Henri PIGNOL

Diplômé Juriste Conseil d'Entreprise, après avoir exercé des fonctions de fiscaliste au sein du bureau parisien Arthur Andersen International, j'ai créé le Cabinet de Conseil en Gestion de patrimoine et Conseil en Investissements Financiers Lector Consulting & Associés. Notre approche est fondée sur l'interdisciplinarité et l'approche globale de la situation patrimoniale de nos clients (objectifs personnels, cadre de vie, environnement juridique, social, fiscal et financier).



Mes compétences :

Conseil