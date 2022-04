Charles-Henri SAVOURÉ

Ebeniste installé au Chesnay près de Versailles depuis 25 ans, je suis spécialisé en restauration de meubles anciens des XVIIème au XXème siècle, en bois massif, placage et marqueterie.



Sur simple demande de votre part, je peux venir chez vous pour examiner votre meuble et vous faire un devis de restauration adapté à votre souhait.



Plus d'info sur http://www.savoure.fr



Mes compétences :

Restauration. Conservation.

Marqueterie. Placage. Bois massif.

Ciré rempli. Vernis au tampon. Patine

Mobilier du XVIIème, XVIIIème et XIXème siècle.

Meubles et sièges.

Artisan