Charles Henri THIRAULT

Toujours la soif d'évoluer et d'apprendre, je suis diplômé d'un bac+3.



Après avoir obtenue avec succès mon diplôme de Marketing et communication a l’ICCA, je me suis dirigé vers l Irlande dans le but de perfectionner mon anglais, mon sens de l adaptation et de connaître les méthodes de management Anglo-Saxonne.



Ayant eu la chance de rentrer dans une société américaine UPS, puis Full Tilt Poker, j ai pu accéder a différents postes et y trouver la formation recherchée.



En Irlande j ai pu acquérir de solides connaissances dans le secteur du management. Aussi j’ai eu l'opportunité commancer a travailler a mon compte, dans le secteur de la télécomunication et aussi sur l'organisation de soirées evenementielles.



Cela m'a permis de découvrir les enjeux du management dans la création et la gestion d'équipe.

Avant de quitter le territoire, j ai découvert la gestion de projet grâce à la compagnie CERAM, ou j ai acquis de grosses connaissances en rentabilité de site.

Gérer dans un souci de rentabilité, fixer des objectifs commerciaux et les réaliser en encadrant efficacement une équipe, voici mes nouvelles dynamiques.



De retour en France, j'ai eu l'opportunité d'évoluer au sein d'une société de Rénovation Tous Corps de Métiers sur Paris et auprès de Particuliers.



Démarrage en tant que commercial, j'ai su me former aux différents métiers de la rénovation, travailler dans un milieu qui évolue constamment sur de nouvelles normes et sur de nouvelles technologies. Mon but premier au sein de l'entreprise à vite évolué, je me suis occupé des relation fournisseurs et sous-traitant en tant que maitre d'oeuvre. J'ai due en tant que maitre d'oeuvre apprendre la gestion de budgets et de toujours respecter les marges et objectifs fixés sur chaque chantiers.

Afin de completer cette expérience j'ai aussi participé au management de l'équipe interne et a la gestion d'entreprise et l'analytique des chantiers.



...Voici quelques mots pour introduire la vision de mon parcours



Charles H Thirault





Mes compétences :

Relationnel

Force de proposition

Persévérance

Développement commercial