Charles LE GUYADER

Fort d'une expérience aboutie dans l'accompagnement de tout projet Télécom pour une clientèle d'ETI et de Grand Compte, avec une très bonne connaissance dans le domaine des laboratoires pharmaceutiques et dans le secteur Automobile.





Notre large expertise du monde des télécommunications nous permet de répondre à tous les besoins d’une entreprise :

- Offres de VoiP, ToIP et IP Centrex

- Solutions de mobilité et accompagnement sur vos projets MDM et TEM

- Intégration réseau, VPN et sécurité

- Solutions collaboratives (messagerie, partage de documents)

- Machine to Machine (Interconnexion de systèmes, télémétrie, télématique, géolocalisation)



Du monde des télécoms, nous prenons depuis 2012 le virage de l'IT et du Cloud afin d'accompagner les PME dans tous leurs projets stratégiques; hébergement, virtualisation, travail collaboratif, optimisation des infrastructures et réseaux, ...



Nous commercialisons également des offres innovantes : lettre recommandé 100 % numérique, outils de partage de documents multi plateformes, solutions de diffusion d’informations multi canal, …



Pour tous vos projets, contactez moi !





Mes compétences :

Blackberry

M2M

Ipbx

Pabx

iphone

mpls

Télécommunications