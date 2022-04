Charles-Henry CONTAMINE

• 17 ans d’expérience Nouveaux Médias incluant tous les aspects de l’industrie | produit, marketing, contenu, ventes et technologies.

• 21 ans de pratique des Médias | de la presse quotidienne régionale aux medias sportifs, via les plus gros sites Internet événementiels.

• Vision stratégique | capacité à développer et à implémenter des stratégies innovantes au sein d’organisations complexes.

• Excellents antécédents de réalisation | capacité à gérer et à livrer des projets d’amplitude internationale dans des environnements à haute visibilité, à périmètre, budget et calendrier constants.



Mes compétences :

Développement web

Nouveaux médias

Management