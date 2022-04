Charles-Henry DE LA LONDE

15 ans d'expérience pluridisciplinaire en management de marque auprès d'entreprises de premier plan. Au cours de ma carrière, j’ai pu appréhender la communication institutionnelle (identité, positionnement, brand content, publicité, digital, édition, RP, évènement), la communication de changement (repositionnement, introduction en bourse, spin off, nouveau business plan, etc.), la définition et la promotion de la marque employeur (EVP, marketing RH) et la communication de crise (sociale, industrielle et financière).

Twitter @CharlydeLaLonde



Mes compétences :

Communication

Communication institutionnelle

Communication éditoriale

Communication interne

E-reputation

Brand management

Communication de crise