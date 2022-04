Charles-Henry KOLISZ

Responsable de projet webmarketing et e-commerce pour la sociétéArray, j'ai en charge l'accompagnement de clients et la gestion d'un catalogue de formation abordant toutes les problématiques du WebMarketing et du eCommerce.

J'interviens également en conseil et réalisation sur la communication digitale : SEO, SEA, Trafic-Content-Community Management, Veille stratégique et concurrentielle. Je réalise toujours de nombreuses formations en face à face :



- Webmarketing

- Stratégie de communication

- Référencement

- eMailing

- ePublicité

- Réseaux sociaux et Community management

- Création et administration de site sous CMS (Joomla, Wordpress), ergonomie, graphisme

- Création et adminsitration de site e-commerce : Prestashop, Virtuemart, etc.

- Veille stratégique et concurrentielle



Les derniers salons où nous sommes intervenus :

Econnec'Sud 2011 et 2012, 2013, 2014:

Aten 2011 et 2012 :

eCommerce Paris 2011 et 2012, 2013 :

De manière complémentaire, je réalise les programmes de formation personnalisée sur l'ensemble des compétences des métiers du Web selon des modalités pédagogiques spécifiques (Inter, intra, formation personnalisée, formation action, elearning, Foad).

Nous proposons également un accompagnement en visio-formation, mission de conseuil et d'accompagnement à distance.

CibleWeb Formations intervient pour permettre une montée en compétences des équipes en lien avec l'expertise métier de CibleWeb et le développement de solutions clients (Besonews, Iziflux).



Mes compétences :

Webmarketing

Veille

Médias sociaux

Référencement naturel

Web 2.0

Création de site internet

Liens sponsorisés Référencement SEM SEO Webma

Analytics

E-Commerce

Conseil

Veille stratégique

Communication

CMS

Joomla

Liens sponsorisés

TIC

Traffic manager

Open source

Wordpress

INFORMATIQUE