Elena KRYLOVA

Suite à une expérience de plus de 10 ans à des postes commerciales et d’encadrement, j’ai acquis une solide expertise en vente et communication dans les entreprises françaises et internationales.

Depuis 2000, j’exerce mon activité professionnelle à titre indépendant en tant que consultant formateur en techniques de vente, de management et de communication.



Mes atouts sont : la réactivité, le professionnalisme, haute exigence envers de la qualité de la prestation fournie, le pragmatisme et beaucoup de sympathie.



MES DOMAINES DE COMPETENCE

Formations commerciales, techniques de vente, prospection téléphonique, relation client, formations managériales, coaching, expression orale, gestion des conflits, gestion du temps, gestions du stress, développement personnel, études de marchés, études client mystère, audit.



TYPES D’INTERVENTION



Savoir négocier efficacement

Vendre plus et mieux

Vendre par téléphone

Vendre face à face

Conduire un entretien de vente

Vente active en magasin

Gérer les conflits et les critiques

Mieux communiquer grâce à la P.N.L.

Gérer les objections

Communiquer efficacement en toutes circonstances

S’exprimer efficacement à l’oral

Développer son aisance relationnelle

Gestion du temps

Gestion du stress

Lecture efficace





SECTEURS D’INTERVENTION



Banque, assurance, grande distribution, services publics, nouvelles technologies, informatique, hôtellerie, restauration



PUBLICS FORMÉS



Vendeurs

Chargés de clientèle

Cadres commerciaux et responsables d’équipes de vente

Chef de produits

Ingénieurs commerciaux

Responsables d’unités commerciales

Encadrement intermédiaire



QUELQUES RÉFÉRENCES

En sous-traitance :

CREDIT FONCIER DE FRANCE, C.I.C., MFA, AXA, FMP, LSN, ERI BANCAIRE, CABINET DIOT, AVENTIS, NOVARTIS PHARMA, ENS PTT (Ecole Nationale Supérieure pour les cadres de la Poste), COALA (Société de production de progiciels pour les experts-comptables), SSII, SEPHORA, groupe LVMH, LOUIS VUITTON, groupe LUCIEN BARRIERE, HOTELS LIBERTEL, GALERIES LAFAYETTE, TAVERNE DE MAITRE KANTER, DALLOYAU, GROUPE ELIOR.



Langues étrangères: Anglais, Russe



Mes compétences :

Audit

client management

Client mystère

Coaching

Communication

Gestion des conflits

Gestion du temps

Management

Négociation

Négociation vente

Prospection

Relation Client

Vente