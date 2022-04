Didier PERRUSSET

POUR LA PREMIERE FOIS EN 2011 PLUS DE 50% DES CLIENTS DES BANQUES DE RESEAUX SE SONT MONTRES MECONTENTS, ASSEZ MECONTENTS OU TRES MECONTENTS.



N'Y A-T-IL PAS D'ALTERNATIVE OU D'AUTRES PISTES ?



Fort de 31 ans d'expérience, j'ai créé le Cabinet Anarys pour apporter, dans des conditions privilégiées, informations et conseils personnalisés, en dehors de tout objectif commercial prédéfini, de catalogue produits imposés, à destination d'une large clientèle.



**************************** POUR QUI ***************************



TPE & PME-PMI & leurs Cadres, Gérants et Dirigeants, Professions Libérales, Artisans, Commerçants et Retraités fiscalement imposés; assujettis à l’ISF ou non, soucieux de la bonne gestion de leur avoirs, de la préparation à la retraite, de leur avenir et de celui de leurs proches en général, de la transmission de leur patrimoine dans les meilleures conditions et ce dans une relation individuelle pérenne, suivie et de confiance ler tout dans le respect de leurs projets et objecifs.



**************************** COMMENT ? ****************************



La mutualisation et le volume d’affaires générés par l’ensemble des affiliés réunis en un groupement permettent de négocier auprès des partenaires fournisseurs des conditions auxquelles chaque particulier, seul, ne pourrai prétendre tant sur le choix des véhicules patrimoniaux et leur accès, que sur la gestion de ceux-ci.



Intervenant et formateur auprès de professionnels tels que des cabinets d’expertise comptables, ancien participant aux journées nationales de formation des huissiers de justice, par exemple; je connais bien les problématiques du XXIè siècle qui s’annoncent pour les français, leurs attentes et leurs demandes et j'offre des réponses pertinentes individualisées s’appuyant sur des analyses personnalisées, des logiciels et bases de données professionnels les plus adaptés et mis à jour régulièrement.



**************************** POURQUOI ***************************



Après avoir donné quelques dizaines de conférences pour le public, fort de plusieurs milliers de visites de clients en 30 ans de métier, j'ai tiré le constat factuel et concret que bon nombre de réseaux traditionnels ne répondent plus aux attentes et besoins réels de la clientèle « moyenne / haut de gamme » qui n’a pas toujours le temps, outre les connaissances ad hoc, de s’y consacrer... quoi qu'on puisse en dire.



ANARYS fonde sa relation client sur la qualité du service (et non la quantité de ventes !)



Nous nous engageons à mettre à profit ces expériences, l’apport du Groupement FINANCIERE DU CARROUSEL, de manière réellement indépendante, au service d’une clientèle en attente de réponses différentes de celles traditionnelles des grands réseaux (banques et assurances)en matière de :



Prévoyance, Protection sociale, Retraite, Epargne, Placements, Défiscalisation, Investissements, Succession et Transmission, Dépendance…



Sujets ô combien d'actualité ! Le tout dans des conditions privilégiées :



Certaines de ces solutions patrimoniales ne sont distribuées que par un Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant, ou Conseiller en Investissements Financiers (CIF)tous nos véhicules patrimoniaux ont été rigoueusement sélectionnés.



********************** NOTRE PHILOSOPHIE : **********************



www.anarys.com (en développement)



La devise du cabinet ANARYS résume à elle seule sa politique commerciale :



Satisfaire tous vos besoins, et seulement ceux-là !



Mes compétences :

SCPI

Défiscalisation

Produits financiers

Bourse

Assurances

Audits

OPCVM

Finance

Épargne

Conseil