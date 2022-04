Charles HERMAN

Actuellement en Master 2 au sein de l'Université Technologique de Compiègne, je vise à obtenir une meilleure maîtrise du domaine de la recherche en bioingénierie et biomécanique. Ayant travaillé plus de 3 ans à la gestion de projets, j'ai pu acquérir une certaine autonomie que je souhaite mettre à profit pour mes futurs challenges. Initialement diplômé ingénieur HEI LILLE Ingénierie Médicale et Santé je porte un intérêt tout particulier à l'univers médical. Je désire intégrer une équipe de recherche et développement orientée vers la conception de matériel médical afin de mettre à profit ma créativité et mon envie d'entreprendre.



Mes compétences :

Intouch

Windev

GIMP

Pack Microsoft Office

Matlab

Imagerie médicale