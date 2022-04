Charles HERMAND

Futur diplômé d'un Génie industriel et Management des Systèmes de Production à l'Ecole Mines Douai par alternance, j'occupe actuellement le poste d'assistant Ingénieur Méthodes/Industrialisation chez Grupo Antolin IGA.



Fort d'une expérience de 3 ans en entreprise, j'ai eu la chance de multiplier les responsabilités notamment en matière de Lean Manufacturing ainsi qu'en Gestion de Projets et d'Equipes.



Mes compétences :

Anglais : Niveau C1 (TOEIC : 840) Italien : scol

SAP, Internet, Pack Office, MS Project

Inventor, AutoCad, SolidWorks, Illustrator, Photos

ŸGestion de projet Ÿ

Gestion d’équipe Ÿ

Planification, organisation et amélioration de la

Kanban

Mise en place processus et méthodes de fabrication

ŸAmélioration continue

ŸLean Manufacturing

SMED

QRQC