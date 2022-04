Charles-Herve FAULQUE

- management direct de 5 personnes (fonctions logistiques, ADV, prévisions, planification et ordonnancement, appro)



- Equipe de 50 personnes sur 3 sites industriels



- gestion de projets inter et intra sites



- relations fournisseurs transport



- gestion budget transport, stockage de plus de 3 millions d'euros



- amélioration continue



- relations clients approvisionnements / commandes



- suivi litiges



- gestion des prévisions de ventes court / moyen / long terme à des fins stratégiques (PIC, PDP)



- gestion de la planification / ordonnancement



- coordination fonctions support



Mes compétences :

Logistique